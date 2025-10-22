Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 Mağlup Etti

Stat: RAMS Park

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina (Dk. 65 Sara), Torreira (Dk. 88 Berkan Kutlu), Sane, Yunus Akgün (Dk. 74 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Eren Elmalı), Osimhen (Dk. 73 Icardi)

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami (Dk. 69 Nielsen), Bjorkan (Dk. 81 Maatta), Evjen (Dk. 88 Klynge), Berg, Brunstad Fet (Dk. 69 Bassi), Auklend, Hogh (Dk. 69 Helmersen), Hauge

Goller: Dk. 3 ve Dk. 33 Osimhen, Dk. 60 Yunus Akgün ( Galatasaray ), Dk. 75 Helmersen (Bodo/Glimt)

Sarı kartlar: Dk. 51 Bjorkan (Bodo/Glimt), Dk. 89 Jakobs ( Galatasaray )

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında konuk ettiği Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yendi.

53. dakikada sol kanattan ceza sahasına doğru giren Bjorkan'ın pasıyla topla buluşan Auklend'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top, Abdülkerim Bardakcı'nın müdahalesin ardından kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

54. dakikada Evjen'den topu kapan Osimhen, ceza sahasına doğru girdikten sonra penaltı noktası civarındaki Yunus Akgün'e meşin yuvarlağı aktardı. Yunus'un pasıyla topla buluşan Sane'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Haikin ve savunmada Evjen'in müdahalesinin ardından kornere gitti.

60. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Osimhen'in ceza yayı sağ çaprazında Aleesami'ye yaptığı baskıyla topla buluşan Yunus Akgün, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Haikin'in kurtarışının ardından dönen topu yine önünde bulan Yunus Akgün, ikinci vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0

67. dakikada hatalı pas sonrası orta alanda meşin yuvarlakla buluşan Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Haikin'in kurtarışında dönen topu aynı noktada yine önünde bulan Osimhen'in şutunda savunmadaki Sjovold çizgi üzerinde golü önledi.

75. dakikada Bodo/Glimt farkı 2'ye indirdi. Bjorkan'ın ceza sahası sol kanadından yaptığı ortada Helmersen'in, arka direkte Abdülkerim Bardakcı ve Jakobs'un üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1

83. dakikada Sara'nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Sane, çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Haikin, meşin yuvarlağı kurtardı.

Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.