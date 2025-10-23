Haberler

Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde üst üste galibiyet serisi yakaladı

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında evinde Bodo/Glimt'i 3-1 yenerek 13 yıl aradan sonra üst üste galibiyet aldı. Victor Osimhen'in 2 gol kaydettiği maçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, evinde 30 maçlık bir yenilmezlik serisi yakaladı.

GALATASARAY, Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında evinde konuk ettiği Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, 13 yıl sonra Uefa Şampiyonlar Ligi'nde üst üste galibiyet serisi yakalamış oldu. Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci galibiyetini aldı ve puanını 6 yaptı.

İÇ SAHADAKİ YENİLMEZLİK SERİSİ 30 MAÇA ÇIKTI

Bodo/Glimt galibiyetiyle birlikte Galatasaray, tüm kulvarlarda sahasında oynadığı son 30 resmi karşılaşmada da mağlup olmadı. RAMS Park'ta son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Young Boys'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonraki süreçte evinde çıktığı 30 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de 21, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere toplamda 29 resmi karşılaşmada; 22 galibiyet ve 8 beraberlik alan sarı-kırmızıların iç sahada bileği bükülmedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 13 YIL SONRA ÜST ÜSTE GALİBİYET ALDI

Sarı-kırmızılı ekip, Bodo/Glimt'i yenerek 13 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste galibiyet almış oldu. Son olarak 2012-2013 sezonunda Fatih Terim yönetiminde Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda CFR Cluj'u 3-1, Manchester United'ı 1-0 ve Braga'yı 2-1 mağlup etmişti. Bu seri sonrası Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste galibiyet alamamıştı. 2025-2026 sezonuyla birlikte sarı-kırmızı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında Liverpool'u 1-0, 3'üncü haftasında ise Bodo/Glimt'i 3-1 yendi.

EVİNDE OYNADIĞI SON 21 AVRUPA MAÇINDA SADECE 3 KEZ YENİLDİ

Galatasaray, Avrupa arenasında evinde oynadığı son 21 karşılaşmanın 18'inde yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 9, UEFA Avrupa Ligi'nde 12 olmak üzere toplamda 21 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu bu maçlarda Galatasaray ; 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Aynı zamanda sarı-kırmızılar, iç sahada son 7 Avrupa maçından 5 galibiyet ve 2 beraberlik çıkardı.

VICTOR OSIMHEN'DEN DUBLE

Galatasaray'ın 26 yaşındaki Njeryalı golcüsü Victor Osimhen, Bodo/Glimt ağlarına gönderdiği 2 golle yıldızlaştı. Karşılaşmanın 3'üncü dakikasında sarı-kırmızıları öne geçiren golü kaydeden Nijeryalı oyuncu, 33'üncü dakikada da farkı 2'ye çıkaran gole imza attı. Osimhen'in 3'üncü dakikada kaydettiği gol, Galatasaray formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde atılan en erken gol olarak tarihe geçti.

Sarı-kırmızılı formayla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 gole ulaşan Victor Osimhen, ilk golünü ise Liverpool ağlarına göndermişti. Bu sezon tüm kulvarlarda gol sayısını 5'e çıkaran Osimhen, parçalı formayla da toplam 42'nci golüne imza attı. Aynı zamanda Nijeryalı golcü, Galatasaray'da Avrupa maçlarında oynadığı karşılaşmalarda 7 maç üst üste en çok gol atan oyuncu oldu.

YUNUS AKGÜN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 2'NCİ GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'da Yunus Akgün, Bodo/Glimt ağlarını sarsarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 2'nci golünü kaydetti. Karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında fileleri sarsan Yunus, profesyonel kariyerindeki 2'nci Şampiyonlar Ligi golünü attı. Süper Lig'de de 2 golü bulunan 25 yaşındaki kanat, bu sezon 4'üncü kez gol sevinci yaşamış oldu. Öte yandan geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla UEFA Avrupa Ligi'nde 5 gol kaydeden Yunus, Avrupa arenasında toplam gol sayısını da 7 yaptı.

BODO/GLIMT'LE İLK KEZ KARŞILAŞTI

Sarı-kırmızılı ekip, Norveç ekibi Bodo/Glimt'le Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrılan Galatasaray, Norveç takımlarına karşı 7'nci maçında 4'üncü galibiyetini aldı. Daha önce Molde, Tromsö ve Rosenborg'la karşı karşıya gelen sarı-kırmızılar; 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
