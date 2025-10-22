Galatasaray, Bodo/Glimt'i 3-1 ile Geçti

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, Norveç ekibi ise 2 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 19.45'te başlayan karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver düdük çaldı. Oliver'in yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlendi.

Karşılaşmaya ön alanda baskıyla başlayan Galatasaray, golü erken buldu. Lemina yaptığı baskı sonrasında kaptığı topu Osimhen'in önüne bıraktı. Nijeryalı golcü, ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşla 3'üncü dakikada topu ağlara yolladı: 1-0. Golün ardından baskılı oyununu devam ettiren Galatasaray, 33'üncü dakikada farkı 2'ye çıkarttı. Bodo/Glimt savunmasında, Björkan pasını kaleci Haykin'e göndermek isterken araya giren Osimhen, kaleciyi geçtikten sonra topu boş ağlara yolladı: 2-0. Bodo/Glimt ilk yarının son anlarında gol pozisyonları girdi. 39'uncu dakikada Hauge ile net fırsatı değerlendiremeyen Norveç ekibi, 42'nci dakikada ise Fet'in vuruşunda direği geçemedi. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı da pozisyonlarla başladı. 53'üncü dakikada Berg'in penaltı noktasının hemen gerisinde yaptığı vuruşta Abdülkerim son anda ayak koydu. 55'inci dakikada ise Galatasaray, Sane ile girdiği pozisyondan sonuç alamadı. Galatasaray, 60'ncı dakikada bir gol daha buldu. Osimhen ceza sahasının hemen dışında yaptığı baskıyla topu Yunus'a kazandırdı. Yunus'un ceza sahasına girdikten yaptığı vuruşta top kaleci Haykin'den döndü. Topu tekrar önünde bulan Yunus'un vuruşunda top bu kez ağlara gitti: 3-0. Golün ardından topa daha çok sahip olan konuk ekip, 76'ncı dakikada farkı 2'ye indirdi. Kısa paslarla rakip sahaya yerleşen Bodo/Glimt'te topla son çizgiye Björkan ortasını yaptı. Altıpasta Helmersen yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti.