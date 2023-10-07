Galatasaray, Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek üst üste yedinci galibiyetlerini elde ettiklerini ve şampiyonluk hedeflerinin olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Bitexen Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, üst üste yedinci maçlarını kazandıklarını belirterek, "Hedefimiz tabii ki bu sene de şampiyon olmak. Puan kaybına tahammülümüz yok." dedi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, Antalya'nın zor bir deplasman olduğunu bilerek sahaya çıktıklarını söyledi.

Hem ligde hem UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yollarına devam ettiklerini anımsatan Buruk, "klasikleşen kötü zeminler"den birinde oynadıklarını ifade etti.

Buruk, hava sıcaklığının nemle birleşmesiyle maçın temposunun zaman zaman düştüğünü, iki takımın da buna rağmen iyi mücadele ettiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fazla pozisyon üretmesek de net pozisyonlara girdik. Öne geçme fırsatları yakaladık. Belki 3-0, 4-0'lık net pozisyonlar da geldi. Antalyaspor gibi iyi bir takıma karşı aldığımız galibiyet bugün bizim ana amacımızdı. Bunu başardık. 7 maç üst üste kazandık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz tabii ki bu sene de şampiyon olmak. Puan kaybına tahammülümüz yok. Bugün zaman zaman yorgunlukların ikinci yarı çıktığını gördük."

Buruk, bundan sonraki maçlarını da kazanmak istediklerini belirterek, milli maç arasında biraz dinlenme fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Buruk, hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmediklerini, futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ile hakem Zorbay Küçük arasında maç sırasında ne geçtiğini görmediğini ve kaleci Fernando Muslera ile olan pozisyonda rakip oyuncuya kırmızı kart gösterilebileceğini söyleyenler olduğunu aktardı.

Buruk, Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'nin de oyundaki performansıyla iyi izlenim bıraktığını sözlerine ekledi.