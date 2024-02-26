Üye Girişi
Haberler

Galatasaray-Bitexen Antalyaspor Maçının İlk Yarısı Galatasaray'ın 2-1 Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Güncelleme:

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Galatasaray-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray'ın gollerini Kerem Aktürkoğlu attı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

Galatasaray : Muslera, Barış Alper Yılmaz, Nelsson, Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Vinicius

Bitexen Antalyaspor : Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Van de Streek, Saric, Ufuk Akyol, Larsson, Buksa

Goller: Dk. 12 (Penaltıdan) ve Dk. 45+2 Kerem Aktürkoğlu, ( Galatasaray ), Dk. 33 Van de Streek (Bitexen Antalyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 17 Veysel Sarı, Dk. 18 Güray Vural (Bitexen Antalyaspor ), Dk. 45+7 Torreira ( Galatasaray )

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Galatasaray-Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada Galatasaray penaltıdan golü buldu. Van de Streek'in Tete'ye müdahalesi sonrası hakem, VAR'da pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

15. dakikada Köhn'nün uzun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Tete, şutunu çekti ancak kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi.

22. dakika ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Saric'in şutunda meşin yuvarlak, üst direkten döndü.

33. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Kaluzinski'nin ortasında, Muslera'nın da boşa çıkmasıyla, altıpas çizgisi üzerinde topa vuran Van de Streek, beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

34. dakikada Van de Streek'in pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Larsson şutunu çekti ancak Muslera meşin yuvarlağı çeldi. Sonrasında dönen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

45+2. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Torreira'nın ortasında topa kafa vuran Vinicius'un şutunu kaleci Leite çeldi. Dönen topu Kerem Aktürkoğlu'nun tamamlamasının ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Sonrasında hakem Abdülkadir Bitigen, VAR'ın da yardımıyla pozisyonun ofsayt olmadığına karar verdi ve gol geçerli sayıldı.

Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Antalyaspor Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İYİ Parti Malatya adayı kim? 2024 İYİ Parti Malatya Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Kütahya adayı kim? 2024 İYİ Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Tekdemir kimdir? İYİ Parti Konya adayı kim? 2024 İYİ Parti Konya Belediye Başkan adayı Abdullah Yıldırım kimdir? İYİ Parti Kocaeli adayı kim? 2024 İYİ Parti Kocaeli Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin kimdir? İYİ Parti Kırşehir adayı kim? 2024 İYİ Parti Kırşehir Belediye Başkan adayı Ufuk Cengiz kimdir? İYİ Parti Kırklareli adayı kim? 2024 İYİ Parti Kırklareli Belediye Başkan adayı Ali Dermenci kimdir? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 26-27 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Galatasaray Antalyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Antalyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İYİ Parti Kırıkkale adayı kim? 2024 İYİ Parti Kırıkkale Belediye Başkan adayı Yavuz Kuzucu kimdir? İYİ Parti Kilis adayı kim? 2024 İYİ Parti Kilis Belediye Başkan adayı Yasin Topaloğlu kimdir? İYİ Parti Kayseri adayı kim? 2024 İYİ Parti Kayseri Belediye Başkan adayı Kazım Yücel kimdir? İYİ Parti Kastamonu adayı kim? 2024 İYİ Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Kadir Yalçın kimdir? İYİ Parti Kars adayı kim? 2024 İYİ Parti Kars Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Karaman adayı kim? 2024 İYİ Parti Karaman Belediye Başkan adayı Nihal Tümene kimdir? Galatasaray Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray Antalyaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title