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Galatasaray, Bitexen Antalyaspor maçına hazırlanıyor

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, liderlik koltuğunu korumak için sahaya çıkacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Hafta arasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşılaşan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de liderlik koltuğunu korumak için sahaya çıkacak.

Ligde geride kalan 26 müsabakada 22 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliği aldığı haftada Galatasaray taraftarı önünde Antalyaspor'u mağlup ederek koltuğunu korumak istiyor.

Antalyaspor ise geride kalan 26 mücadelede 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 35 puan aldı. Akdeniz temsilcisi, haftaya 7. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray'da 3 eksik

Sarı-kırmızılı takımda üç futbolcu sakatlıkları nedeniyle yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier, Bitexen Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle MKE Ankaragücü ve Sparta Prag müsabakalarında oynayamayan Tanguy Ndombele'nin de sahada yer alması beklenmiyor.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düşecek.

Sahasında 30 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 30 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 30 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 16 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 28 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Evinde bu sezon 13'de 13 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 13. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray'ın başında evindeki üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam rekorunu kıran Okan Buruk, seriyi 17 maça çıkardı.

Ligde son 14 maçını kaybetmedi

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de son 14 müsabakada mağlup olmadı.

Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 7 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 55 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

Yaptığı maçların 14'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Okan Buruk, Antalyaspor'a hiç kaybetmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, çalıştırdığı takımlarla Antalyaspor'a mağlup olmadı.

Okan Buruk, Akdeniz temsilcisine karşı Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başında 11 maça çıktı. Buruk, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın'a karşı ise 7 Süper Lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Kaynak: AA / Spor

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