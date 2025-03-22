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Galatasaray, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor. Antrenmanda dinamik ısınma ve pas çalışmaları yapıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen idman dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, 24 Mart Pazartesi günü saat 17.15'te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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