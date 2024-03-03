Galatasaray Beşiktaş maçı için stada ulaştı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın oynanacağı stada ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray bugün saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşacak. Dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde son hazırlıklarını yapan sarı-kırmızılılar bugün yine tesislerde toplandı. Galatasaraylı kafile daha sonra stada doğru yola çıktı. Sarı-kırmızılıları taşıyan otobüs de geniş güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı. - İSTANBUL