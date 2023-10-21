Galatasaray, Beşiktaş maçı için stada geldi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı maç için stada geldi. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı ve otobüsle stada ulaştı.

- Galatasaray, stada geldi

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, RAMS Park'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta oynanacak derbide Beşiktaş ile mücadele edecek. Derbi öncesinde sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, daha sonra tesislerden ayrıldı. Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüs stada ulaştı.