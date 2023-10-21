Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı maç için RAMS Park'a geldi. Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını tamamlayarak stada ulaştı.

Galatasaray, Beşiktaş maçı için RAMS Park'a geldi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile derbide karşılaşacak Beşiktaş, stada ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, RAMS Park'ta Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabaka öncesinde dün hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar, bugün Nevzat Demir Tesislerinde toplandı. Beşiktaş kafilesini taşıyan otobüs de mücadelenin oynanacağı stada ulaştı. - İSTANBUL