Galatasaray, Beşiktaş maçı için hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Beşiktaş'ı konuk edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor