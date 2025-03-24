Galatasaray, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından kenar oyunlu çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.15'te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL