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Galatasaray, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde devam etti. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde top çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasının ardından kenar oyunlu çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.15'te yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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