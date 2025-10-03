Galatasaray, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenman dinamik ısınma, pas çalışması ve taktik antrenman ile gerçekleştirildi.
GALATASARAY, Süper Lig'in 8'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Beşiktaş'ı konuk edecek.
