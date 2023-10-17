Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman, dinamik ısınma, topa sahip olma çalışması, 2'ye 2 oyun ve sonlandırma çalışmasıyla devam etti. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 2'ye 2 oyun ve sonlandırma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL