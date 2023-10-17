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Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman, dinamik ısınma, topa sahip olma çalışması, 2'ye 2 oyun ve sonlandırma çalışmasıyla devam etti. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.