Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, salı günü saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL