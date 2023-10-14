Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve şut çalışmasıyla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, 2'ye 2 oyunun ardından şut çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.