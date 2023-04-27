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Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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