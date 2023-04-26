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Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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