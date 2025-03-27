Bir dönem reytingleri alt üst eden İnci Taneleri dizisi final yapıyor

Dilber için yolun sonu
Cep telefonunda bu uygulamayı kullananlar bankalara erişemiyor

Cep telefonunda bu uygulamayı kullananlar hesabına erişemiyor
Arkadaşının yaptığı şaka, küçük kızı hayattan kopardı

Arkadaşının şakası, küçük kızı hayattan kopardı
AK Partililer için ölüm çağrısı yapan suç makinesi için hesap zamanı

AK Partililer için ölüm çağrısı yapan suç makinesi için hesap zamanı

Galatasaray, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title