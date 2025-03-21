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Galatasaray, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idman, dinamik ısınma ile başlayıp çeşitli oyunlarla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma ve 1'e 1 ile 4'e 4 oyunla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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