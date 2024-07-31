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Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Galatasaray, Turkcell Süper Kupa mücadelesi için Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışması ve pas çalışması gerçekleştirildi.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 3 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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