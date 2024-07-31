Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa mücadelesi için Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda kuvvet çalışması ve pas çalışması gerçekleştirildi.
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa mücadelesinde 3 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.