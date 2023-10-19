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Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk'un doğum günü de kutlandı.