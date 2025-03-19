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Galatasaray, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maç öncesi antrenmanlarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde başladı. Antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çeşitli çalışmalarla gerçekleştirildi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde salonda aktivasyon ve core çalışması ile başlayan antrenman, sahada pas ve top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda çift kale oyunla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.15'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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