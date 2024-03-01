Galatasaray, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına antrenmanla başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL