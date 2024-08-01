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Galatasaray, Beşiktaş ile Süper Kupa maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdman, dinamik ısınma, pas çalışması ve savunma-hücum çalışmasıyla tamamlandı.

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.30'da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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