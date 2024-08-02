Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerek Süper Kupa ile sezona başlamak istiyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, siyah-beyazlıları yenerek sezona kupa ile başlamak istiyor. Galatasaray'ın hazırlık maçları ve transfer çalışmaları hakkında bilgiler de veriliyor.

2024 Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, siyah-beyazlıları yenerek sezona kupa ile başlamak istiyor.

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray, yarın saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon 102 puanla rekor kırarak şampiyon olan Galatasaray, yeni sezonu da kupa ile açmak için sahaya çıkacak.

5 hazırlık maçı yaptı

Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz'da İstanbul'da başladı. Sarı-kırmızılılar daha sonra 9-18 Temmuz ve 22-27 Temmuz tarihlerinde yurt dışı kamp çalışmalarını Avusturya'da gerçekleştirdi. Aslan, bu süreçte oynadığı 5 hazırlık maçında 2 galibiyet alırken, 3 de mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, Trencin ve Lecce'yi yenerken, LASK Linz, Fortuna Düsseldorf ve Parma'ya kaybetti.

Michy Batshuayi ve Elias Jelert'i transfer etti

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bu zamana kadar kadrosuna 2 futbolcu dahil etti. Sarı-kırmızılılar, son olarak Fenerbahçe'de oynayan Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'i transfer etti.

Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı 4 maçta, 5 gol attı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı oynadığı 4 derbinin 3'ünde rakip fileleri havalandırırdı. Icardi söz konusu bu maçlarda ise 5 kez gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk, Süper Kupa'yı 1 kez kazandı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde bugüne kadar 3 Süper Lig, 1'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Buruk, Beşiktaş'ı yenip kariyerinde 2. kez Süper Kupayı kazanmak istiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Süper Kupa Turkcell Beşiktaş Spor Güncel Haberler

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

15 bin nüfuslu ilçeye inşa edilen hükümet konağı vatandaşları isyan ettirdi

 İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

İletişim Başkanı sinyali vermişti! BTK'dan Instagram'a erişim engeli

 Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Ankara'daki rehine takası dünyayı salladı! Haberi alan gazeteciler sevinç gözyaşları döktü

Bakmadan Geçme

CUMA HUTBESİ 2 AĞUSTOS | Bu haftaki Cuma hutbesi konusu nedir? Cuma hutbesi oku! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak? Instagram neden kapatıldı? Instagram neden açılmıyor? Instagram neden engellendi? Kızılcık Şerbeti Cemal kim? Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? CANLI DOLAR KURU! 2 Ağustos 1 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar, yükseldi mi? DOLAR, EURO, STERLİN NE KADAR? Kızılcık Şerbeti Hacı Asude kim? Servet Pandur kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Kızılcık Şerbeti Heves kim? Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? Emekli maaşları fark ödemesi ne zaman hesaplara yatırılacak? Tarih netleşti! Buse Naz Çakıroğlu kazandı mı? Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finale yükseldi mi? Instagram yasaklandı mı, kaldırıldı mı, neden açılmıyor? Instagram'a erişim engeli neden getirildi? Simone Biles kimdir? Simone Biles kimdir kaç yaşında, nereli? Simone Biles altın madalya kazandı mı? Resmi Gazete bugün (2 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 2 Ağustos Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? HAMSTER KOMBAT 2 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları..
BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı

BTK: Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title