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Galatasaray, Beşiktaş'ı Yenerek En İyi Sezon Başlangıcını Eşitledi

Galatasaray, Beşiktaş'ı Yenerek En İyi Sezon Başlangıcını Eşitledi
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek ligdeki ilk 10 haftada 9. galibiyetini elde etti. Böylece sarı-kırmızılılar, geçen sezondaki performansını tekrarlayarak en iyi sezon başlangıcını egale etti.

Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle Süper Lig'de 10. haftalar itibarıyla en iyi sezon başlangıcını egale etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı Beşiktaş karşılaşmasını 2-1'lik skorla kazandı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig'de ilk 10 haftada sonunda 9. galibiyetini elde etti. Ligde 1 de beraberliği bulunan Aslan, ilk 10 haftalar itibarıyla en iyi sezon başlangıcını yineledi. Cimbom geçtiğimiz sezon da ilk 10 haftada 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirmişti.

Galatasaray, Süper Lig tarihinde daha önce ilk 10 maçta 1959-1960, 2001-2002 ve 2005-2006 sezonlarında 8'er galibiyet ve 2'şer beraberlik almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Beşiktaş Güncel Futbol Spor

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