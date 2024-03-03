Galatasaray, Beşiktaş'ı Süper Lig'de iki kez yendi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş ile oynadığı iki maçı da kazandı. Sarı-kırmızılılar en son 2014-2015 sezonunda rakibini iki kez yenmişti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Ligin ilk yarısında Rams Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Cimbom, rakibini bu sezon iki derbide de yenmeyi başardı. Aslan en son 2014-2015 sezonundan siyah-beyazlılara karşı iki müsabakadan da 2-0'lık skorlarla galip ayrılmıştı. - İSTANBUL