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Galatasaray, Beşiktaş'ı Süper Lig'de iki kez yendi

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Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş ile oynadığı iki maçı da kazandı. Sarı-kırmızılılar en son 2014-2015 sezonunda rakibini iki kez yenmişti.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş ile oynadığı iki maçı da kazandı. Sarı-kırmızılılar en son 2014-2015 sezonunda rakibini iki kez yenmişti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı ve şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Ligin ilk yarısında Rams Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Cimbom, rakibini bu sezon iki derbide de yenmeyi başardı. Aslan en son 2014-2015 sezonundan siyah-beyazlılara karşı iki müsabakadan da 2-0'lık skorlarla galip ayrılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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