Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup ederek yenilmezlik serisini 23 maça çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada Mauro Icardi'nin 26. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ta kaleci Mert Günok, 30. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Galatasaray ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Beşiktaş 69. dakikada Chamberlain'in golüyle skoru eşitlerken, Galatasaray 82. dakikada Icardi'nin penaltıdan ağları havalandırmasıyla tekrar öne geçti. Kalan sürede de üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla puanını 25 çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Beşiktaş ise 16 puanda kaldı.

Galatasaraylı futbolcular maç sonunda tribünlere giderek, galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Galibiyet "üçlü"sünü Mauro Icardi çektirdi.

Bayern Münih maçı öncesi moral buldu

Galatasaray, Beşiktaş karşısında elde ettiği galibiyetle Bayern Münih maçı öncesinde moral buldu.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şamipyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında 24 Ekim Salı günü Bayern Münih'i konuk edecek.

Ligde galibiyet serisini 8 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti.

Sahasında bileği bükülemiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 21 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Son 23 resmi maçında mağlup olmadı

Galatasaray, son 23 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 17 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Sahasında Beşiktaş'a kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu 7 maçta 6 kez mağlup ettiği Beşiktaş ile bir kez de berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 4 gol gördü.

Mauro Icardi tarihe geçti

Mauro Icardi, Beşiktaş karşısında kaydettiği gollerle Süper Lig'de Galatasaray forması altında derbilerde en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu, 5 kez Beşiktaş, 3 kez Trabzonspor ve 2 kez de Fenerbahçe ağlarını havalandırdı.

Derbi maçlarda 10 kez topu filelerle buluşturan Icardi, 8 golü bulunan Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak, lig tarihinde sarı-kırmızılı formayla en fazla skor üreten yabancı futbolcu unvanına sahip oldu.

Bu arada Galatasaray'ın Süper Lig'de Beşiktaş'a attığı 5 gol de Icardi'nin ayağından geldi.

Icardi, gol sayısını 14'e çıkardı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Beşiktaş derbisinde de sergiledi.

Beşiktaş karşısında takımının gollerini atan Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 15 resmi karşılaşmada 14 kez ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 10, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 4 kez topu filelere gönderdi.

Filistin'e destek pankartları

Galatasaraylı taraftarlar, maçın ikinci yarısında açtıkları pankartlarla Filistin'e destek verdi.

Taraftarlar, tribünde üzerlerinde "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır", "İnsanlık vicdanını Kudüs'te yitirdi" ve "Kudüs kıbledir, Kudüs miraçtır" yazılarının bulunduğu pankartlar açtı.

Öte yandan karşılaşmayı 50 bin 429 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.