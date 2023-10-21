Galatasaray, Beşiktaş'ı mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 21 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, iç sahada oynadığı son 21 maçta 19 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle Süper Lig'de evinde maçlarda yenilmezliğini 21 maça yükseltti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleyle birlikte ligde evindeki kaybetmeme serisini sürdürdü. Cimbom, ligde RAMS Park'ta en son yenilgisini geçtiğimiz sezon Giresunspor karşısında aldı. Aslan, bu karşılaşmanın ardından oynadığı iç sahada oynadığı 21 karşılaşmada 19 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. - İSTANBUL