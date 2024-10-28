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Galatasaray, Beşiktaş'ı Geçerek Yenilmezlik Serisini 11 Maça Çıkarıyor

Galatasaray, Beşiktaş'ı Geçerek Yenilmezlik Serisini 11 Maça Çıkarıyor
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Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla geçerek Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarırken, liderliğini de sürdürdü. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 10 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Galatasaray, Beşiktaş galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu maçların 10'unu kazanırken, 1'inde de berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'i 10. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı. Bu sonuçla puanını 28'e çıkaran Aslan hem liderliğini hem de yenilgisizliği sürdürdü.

Galatasaray ligde geçtiğimiz sezonun son maçında Konyaspor'u yenerken, bu sezon da Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti, Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.

Galatasaray gelecek haftayı BAY geçecek. Sarı-kırmızılılar 12. haftada Samsunspor'u konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Beşiktaş Futbol Yaşam Spor

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