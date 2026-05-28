Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci ayağında Galatasaray MCT Technic, sahasında Beşiktaş GAİN'i 78-75 mağlup ederek seride durumu 1-1'e eşitledi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Polat Parlak

Galatasaray MCT Technic: Rıdvan Öncel 5, Robinson 13, Palmer 4, Gillespie 1, White 17, McCollum 14, Can Korkmaz 6, Meeks, Buğrahan Tuncer, Petrucelli 5, Muhsin Yaşar 13

Beşiktaş GAİN: Dotson 13, Lemar 15, Brown 7, Morgan 8, Sertaç Şanlı 12, Mathews 11, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan 1, Thomas, Zizic 4

1. Periyot: 21-23

Devre: 40-39

3. Periyot: 54-60

Beş faulle çıkan oyuncular: 38.35 Muhsin Yaşar ( Galatasaray MCT Technic), 39.40 Dotson ( Beşiktaş GAİN)

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş GAİN, 2. dakikada Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle 8-0'lık seri yakaladı: 0-8. Dış atıştan bulduğu isabetlerle farkı açan siyah-beyazlılar, 4. dakikada da Lemar'ın üç sayılık basketiyle farkı 10'a çıkardı: 4-14. Oyuncu değişikliklerinin ardından hücumdaki etkinliğini artıran Galatasaray MCT Technic, çeyreğin bitmesine 44 saniye kala Muhsin Yaşar'ın turnikeden bulduğu basketle 6-0'lık seri yakaladı: 21-23. Siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 23-21 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada Petrucelli'nin üç sayılık basketiyle maçta ilk kez öne geçti: 25-23. Siyah-beyazlılar ise bu periyotta boyalı alandan sayılar buldu. Galatasaray MCT Technic, ilk yarıyı 40-39 önde kapattı.

Üçüncü çeyrekte Galatasaray MCT Technic, pota altından skor üretmeye çalıştı. Beşiktaş GAİN ise dış atışlardan bulduğu basketlerle rakibi karşısında üstünlük kurarak, son çeyreğe 60-54 üstün gitti.

Son periyotta taraftar desteğini arkasına alan Galatasaray MCT Technic, savunmada sertliği artırarak rakibinin kolay sayı bulmasını engelledi. Rakibinin top kayıplarını ve boş hücumlarını iyi değerlendiren sarı-kırmızılılar, 38. dakikada McCollum'un kullandığı serbest atışla yeniden önde geçti: 70-69. Maçın devamında hata yapmayan Galatasaray MCT Technic, karşılaşmayı 78-75 kazanarak seride 1-1 beraberliği sağladı.

Kaynak: AA / Can Öcal
