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Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 Yendi ve Yenilmezlik Serisini 8 Maça Çıkardı

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 Yendi ve Yenilmezlik Serisini 8 Maça Çıkardı
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek evindeki yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti. Sarı-kırmızılılar, rakibine karşı son 8 derbide 7 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Derbiden galip ayrılan Galatasaray, Beşiktaş'a karşı evindeki yenilmezlik serisini 8 maça yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray RAMS Park'ta Beşiktaş ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve rakibine karşı sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan son olarak 27 Şubat 2017 tarihindeki derbide Beşiktaş'a kaybetmişti. Cimbom bu derbinin ardından oynadığı 8 mücadelede 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray'ın, Beşiktaş ile evinde oynadığı son 8 müsabakanın sonuçları şöyle:

2017-2018 sezonu

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2018-2019 sezonu

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2019-2020 sezonu

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

2020-2021 sezonu

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

2021-2022 sezonu

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2022-2023 sezonu

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2023-2024 sezonu

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2024-2025 sezonu

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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