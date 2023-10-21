Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 Yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Mücadele Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Galatasaray : Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 78 Bakambu), Kaan Ayhan, Torreira (Dk. 85 Ndombele), Tete (Dk. 65 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 85 Kerem Demirbay), Zaha (Dk. 65 Mertens), Icardi

Beşiktaş : Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov (Dk. 46 Masuaku), Tayfur Bingöl (Dk. 84 Rebic), Hadziahmetovic, Gedson Fernandes (Dk. 46 Chamberlain), Ghezzal, Rashica (Dk. 32 Ersin Destanoğlu), Aboubakar (Dk. 78 Cenk Tosun)

Goller: Dk. 26 ve 82 (Penaltıdan) Icardi ( Galatasaray ), Dk. 69 Chamberlain ( Beşiktaş )

Kırmızı kart: Dk. 30 Mert Günok ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 17 Amartey, Dk. 18 Tayfur Bingöl, Dk. 58 Hadziahmetovic, Dk. 76 Masuaku, Dk. 89 Rebic ( Beşiktaş ), Dk. 17 Sanchez, Dk. 85 Bakambu, Dk. 90+1 Muslera ( Galatasaray )

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi.

61. dakikada sarı-kırmızılı ekibin kazandığı penaltı Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası iptal edildi. Beşiktaş'ın kullandığı kale vuruşunda baskıya giden Torreira, ceza sahasında Hadziahmetovic'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Meler, VAR'ın uyarısıyla yeniden pozisyonu inceledi ve faul olmadığına hükmederek penaltıyı iptal etti.

69. dakikada bir kişi eksik oynayan Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağdan hızlı gelişen atakta Angelino'dan sıyrılarak ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Rosier, pasını geriden gelen Chamberlain'e çıkardı. İngiliz futbolcu, yaptığı tek vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.

80. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Mertens'in sağdan kullandığı faulde ön direğe hareketlenen Torreira'nın kafayla vurduğu topa Hadziahmetovic elle müdahale edince Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Ersin'in solundan ağlara gönderdi: 2-1.

Mücadele Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.