Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş, 'çirkin ve kötü tezahürat', 'saha olayları' ve 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar, Galatasaray ile Trabzonspor, 'çirkin ve kötü tezahürat', Fenerbahçe ise 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedenleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'nin sitesinden, PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Çaykur Rizespor idarecisi Hasan Türüt'ün 02.03.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. Maddesi uyarınca 05.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Çaykur Rizespor Kulübü görevlisi Tufan Birinci'nin aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. Maddesi uyarınca 03.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kayserispor Kulübü'nün 02.03.2024 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - Kayserispor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. Maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kayserispor Antrenörü Burak Yılmaz'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. Maddesi uyarınca 03.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Hatayspor Kulübü'nün 02.03.2024 tarihinde oynanan Hatayspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. Maddesi uyarınca, 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. Maddesi uyarınca ve 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü'nün 02.03.2024 tarihinde oynanan Hatayspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasındaki

'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. Maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir - Samsunspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Samsunspor Kulübü'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir - Samsunspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. Maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Samsunspor futbolcusu Marius Mouandilmadji'nin aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. Maddesi uyarınca 04.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Pendikspor Kulübü'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan Pendikspor - Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Beşiktaş Kulübü'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. Maddesi uyarınca, 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. Maddesi uyarınca ve 04.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (x) yapılan paylaşımda yer alan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Hasan Arat'ın (Beşiktaş Kulübü başkanı) 04.03.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (x) yapılan paylaşımda yer alan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. Maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Beşiktaş futbolcusu Omar Colley'in aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. Maddesi uyarınca 04.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Galatasaray Kulübü'nün 03.03.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Galatasaray Kulübü antrenörü Dursun Genç'in aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e Maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Adana Demirspor Kulübü'nün 04.03.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fatih Karagümrük futbolcusu Federico Ceccherini'nin 04.03.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. Maddesi uyarınca 05.03.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Corendon Alanyaspor Kulübü'nün 04.03.2024 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Trabzonspor Kulübü'nün 04.03.2024 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. Maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL