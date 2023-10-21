Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de üst üste 8. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar puanını 25'e yükseltti.

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle birlikte Süper Lig'de üst üste 8. galibiyetini elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray RAMS Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve puanını 25'e yükselti. Lige Kayserispor beraberliği ile başlayan Aslan daha sonra oynadığı Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray ligde gelecek hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacak. - İSTANBUL