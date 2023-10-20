Galatasaray, Beşiktaş Derbisiyle 300. Resmi Maçına Çıkıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceği derbiyle, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki 300. resmi maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 9. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak. Galatasaray, 15 Ocak 2011'de Hollanda temsilcisi Ajax ile yapılan özel maçla açılan yeni evinde 299 resmi karşılaşmayı geride bıraktı.

"Cimbom"un şu anki adıyla RAMS Park'ta yapacağı Beşiktaş derbisi, 300. resmi maç olarak kayıtlara geçecek.

Seyrantepe'de yapılan 299 resmi müsabakada sarı-kırmızılı takım, 193 kez kazandı. Taraftarı önündeki 61 müsabakayı beraberlikle tamamlayan Galatasaray, 45 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, iç sahada attığı 629 gole karşılık kalesinde 293 gol gördü.

Ligde 224 maç

Beşiktaş derbisi, Galatasaray'ın Seyrantepe'de 225. Süper Lig mücadelesi olacak.

Sarı-kırmızılı takım, 2011'den bu yana Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 224 Süper Lig, 42 Türkiye Kupası, 25 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 8 UEFA Avrupa Ligi maçı yaptı.

Söz konusu dönemde sahasındaki lig maçlarında 155 galibiyet alan Galatasaray, 41 beraberlik ve 28 yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, Seyrantepe'deki lig mücadelelerinde attığı 485 gole karşılık kalesinde 203 gol gördü.

Beşiktaş ile 14. randevu

Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Beşiktaş'ı 14. kez ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle Seyrantepe'de yaptığı tamamı Süper Lig'de olan 13 müsabakada 9 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda attığı 21 gole karşılık kalesindeki 9 gole engel olamadı.

Tarihe geçen goller

Ocak 2011'de açılan Türkiye'nin en yüksek seyirci kapasiteli ikinci stadında ilk golü aynı ay yapılan Sivasspor mücadelesinde Galatasaraylı Servet Çetin attı.

Sonrasında Galatasaray adına stattaki 50. golü Johan Elmander, 100. golü Didier Drogba, 150. golü Wesley Sneijder, 200. golü Hakan Balta, 250. golü Selçuk İnan, 300. golü Yasin Öztekin, 350. golü Sinan Gümüş, 400. golü Eren Derdiyok, 450. golü Ryan Babel, 500. golü Jesse Sekidika, 550. golü Bafetimbi Gomis, 600. golü ise Mauro Icardi kaydetti.

En farklı skorlar

Galatasaray, güncel adıyla RAMS Park'taki en farklı galibiyetini 7-0'lık skorla aldı.

2022-2023 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında dönemin TFF 2. Lig temsilcisi Kastamonuspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 7-0 mağlup ederek stat tarihinin en farklı galibiyetini elde etti.

Sarı-kırmızılılar, 2011'den bu yana iç sahada ikisi Kayserispor'a, birer kez de Bursaspor, Akhisarspor, Alanyaspor, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'ne karşı olmak üzere 7 defa 6-0'lık galibiyet aldı.

"Cimbom", Seyrantepe'deki en farklı mağlubiyetini ise 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6-1'lik skorla Real Madrid karşısında yaşadı.