Haberler

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Kadroları ve Hakemleri Belli Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemleri ve takım kadroları açıklandı. Derbi, RAMS Park stadyumunda oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
ABD Başkanı Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim

Trump'tan Hamas'a "Hızlı ol" tehdidi: Tolere etmeyeceğim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise sahnede sınırları zorladı

Hadise yine sınırları zorladı
Kocaelispor, Süper Lig'de ilk kez kazandı

Süper Lig'de ilk kez kazandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.