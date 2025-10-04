Galatasaray-Beşiktaş Derbisinin Kadroları ve Hakemleri Belli Oldu
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemleri ve takım kadroları açıklandı. Derbi, RAMS Park stadyumunda oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakem ve takım kadroları şu şekilde:
Stat: RAMS Park
Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Galatasaray : Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham