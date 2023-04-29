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Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak.

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

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