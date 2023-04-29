Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta Beşiktaş'a konuk olacak.