Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor