Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü
Spor Haberleri
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor