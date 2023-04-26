Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.