Üye Girişi
Haberi Paylaş
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 30 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title