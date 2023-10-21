Galatasaray-Beşiktaş derbisini 50 bin 429 taraftar takip etti

Galatasaray- Beşiktaş derbisini RAMS Park'ta toplam 50 bin 429 taraftar takip etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı ve yenilmezliğini sürdürdü. Bu önemli karşılaşmayı RAMS Park'ta toplam 50 bin 429 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar tribünleri tamamen doldururken, 2 bin 400 siyah-beyazlı taraftar da deplasman tribününde takımlarını destekledi. - İSTANBUL