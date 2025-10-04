Haberler

Galatasaray - Beşiktaş Derbisine Yoğun Basın İlgi

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi 9'u yabancı olmak üzere toplam 328 basın mensubu takip etti. Müsabaka, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşı karşıya gelirken, bu önemli mücadeleye basın mensupları da yoğun ilgi gösterdi. Derbiyi takip etmek için muhabir, yazar, kameraman ve foto muhabiri olarak 9'u yabancı toplam 328 basın mensubu akredite yaptırdı.

Hollanda, Brezilya, Fransa, Filistin, İtalya, Gürcistan ve Avusturya'dan basın mensupları, bu önemli müsabakayı yerinden takip etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
