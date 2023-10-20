Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 9'uncu haftasında yarın konuk edeceği Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı.
Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor