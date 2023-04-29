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Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır

Galatasaray, Beşiktaş derbisine hazır

Spor Haberleri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri Galatasaray Beşiktaş Spor Haberler

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