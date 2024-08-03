Galatasaray, Beşiktaş derbisine geçtiğimiz sezon tercih ettiği 11 ile başladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisine geçtiğimiz sezon tercih ettiği 11'e yakın bir kadro ile başladı.

Turkcell Süper Kupa'da son Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşıyor. Sezonun ilk resmi maçına siyah-beyazlılara karşı çıkan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz sezon oynadığı 11'e yakın bir başlangıç kadrosu tercih etti.

Michy Batshuayi yedek, Elias Jelert kadroda yok

Sarı-kırmızılılarda yeni transferlerden Michy Batshuayi yedekler arasında yer alırken, Elias Jelert ise kadroda bulunmuyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak başka takımlarda oynayan Leo Dubois, Yusuf Demir ve Metehan Baltacı da yedek kulübesinde bekledi.

Okan Buruk'tan beklenen 11

Galatasaray, Beşiktaş derbisi; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedeklerde ise Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz ve Metehan Baltacı bekledi.

Taraftarlardan tam destek

Galatasaray taraftarı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada kendilerine ayrılan bölümleri doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftaralar, mücadele öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırladı. Ayrıca taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu ile Barış Alper Yılmaz'ı beraber tribünlere davet etti. - İSTANBUL