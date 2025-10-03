Galatasaray, Beşiktaş Derbisinde Yenilmezliğini Sürdürmek İstiyor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın sahasında mücadele edeceği Beşiktaş'ı mağlup ederek yenilmezliğini sürdürmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Ligde namağlup durumunda olan sarı-kırmızılılar, 21 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde İngiliz ekibi Liverpool'u mağlup eden Aslan'da moraller yüksek. Cimbom, derbiden de galip ayrılıp, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de 15 maçlık galibiyet serisi

Galatasaray, Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybetti. Sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı müsabakaları kazanırken, ligdeki 15 müsabakadan galip ayrıldı. Aslan, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz hafta deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.

En iyi lig başlangıcını yaptı

Süper Lig'de bu sezona çok iyi giriş yapan Galatasaray, namağlup yoluna devam ediyor. Ligde Alanyaspor galibiyetiyle 7'de 7 yapan sarı-kırmızılılar, lig tarihinde en iyi başlangıcını gerçekleştirdi. Aslan, derbide rekorunu geliştirmek için sahaya çıkacak.

Evinde 28 maçtır yenilmiyor

RAMS Park'taki son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup olan Galatasaray, daha sonra evinde çıktığı 28 maçta yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Süper Lig'de 20, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 olmak üzere yaptığı 28 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 7 beraberlik aldı.

En çok gol atan, en az gol yiyen takım

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda hem hücumda hem de defansta gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 7 mücadelede rakip fileleri 19 kez havalandırırken, bu alanda ilk sırada bulunuyor. Ligde 7 maçın 5'inde kalesini gole kapatan Okan Buruk'un öğrencileri, 2 golle de Göztepe ile birlikte en az gol yiyen takım olarak yer alıyor.

Mauro Icardi 5 gol attı

Galatasaray'da 8 farklı futbolcu, bu sezon Süper Lig'de rakip fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda; Mauro Icardi 5, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı 3'er, Victor Osimhen ve Yunus Akgün 2'şer, Leroy Sane, Lucas Torreira ile Davinson Sanchez de 1'er gol kaydetti. Ayrıca Fatih Karagümrük müsabakasında da Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

Davinson Sanchez sarı kart sınırında

Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi öncesinde 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, derbide sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve milli maçlar için verilen aradan sonra deplasmanda oynayacakları RAMS Başakşehir müsabakasında oynayamayacak.

Yenilerin ilk derbi heyecanı

Galatasaray'da yeni transferleri, Teknik Direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk derbilerine Beşiktaş karşısında çıkacak. Bu sezon transfer edilen Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan, görev alması durumunda sarı-kırmızılılarla siyah-beyazlılara karşı mücadele edecek. Takımda ayrıca Ismail Jakobs, Metehan Baltacı, Arda Ünyay ile Yusuf Demir de forma giyerse ilk kez Beşiktaş ile oynayacak. - İSTANBUL