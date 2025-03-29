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Galatasaray, Beşiktaş Derbisinde Mağlup Oldu

Galatasaray, Beşiktaş Derbisinde Mağlup Oldu
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a konuk oldu ve 28 maçlık yenilmezlik serisi sona ererek 2-1 kaybetti.

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle Trendyol Süper Lig'de 28 maç sonra mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 1-1 sona eren mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Aslan'ın Süper Lig'de yenilmezlik serisi de sona erdi. Son olarak geçtiğimiz sezon evinde Fenerbahçe'ye kaybeden Cimbom daha sonra oynadığı 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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