Galatasaray, Beşiktaş Derbisinde Mağlup Oldu

Galatasaray, Beşiktaş derbisiyle Trendyol Süper Lig'de 28 maç sonra mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 1-1 sona eren mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Aslan'ın Süper Lig'de yenilmezlik serisi de sona erdi. Son olarak geçtiğimiz sezon evinde Fenerbahçe'ye kaybeden Cimbom daha sonra oynadığı 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik almıştı. - İSTANBUL