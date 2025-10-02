Haberler

Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Kalecilerin Rolü Öne Çıkıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

7 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde, iki takımın kalecileri Uğurcan Çakır ve Mert Günok'un performansları dikkat çekiyor. Galatasaray, bu sezon 7'de 7 yaparak liderliğini sürdürürken, Beşiktaş'ın kalecisi Mert ise zorlu bir süreçten geçiyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galaatsaray-Beşiktaş derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak derbide Galatasaray'ın kalesinde Uğurcan Çakır, Beşiktaş'ın kalesinde ise Mert Günok görev yapacak.

Ligde 7'de 7 yaparak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, kalesinde sadece 2 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, İzmirli renktaşı Göztepe ile ligin en az gol yiyen 2 takımından biri konumunda.

Ligde 1 maçı eksik siyah-beyazlılar ise kalesindeki 8 gole engel olamadı. Beşiktaş, puan durumunun ilk 5 sırasındaki takımlar arasında en fazla gol yiyen takım olarak dikkati çekiyor.

Galatasaray kalesi Uğurcan'a yakın

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı kalede Uğurcan Çakır tercihini değiştirmesi beklenmiyor.

Galatasaray'ın bu sezon yaptığı 7 Süper Lig maçında kalede 2 farklı file bekçisi görev yaptı. 14 yıl sonra ilk kez bir sezona Fernando Muslera'sız başlayan Galatasaray'da ligin ilk 4 haftasında Günay Güvenç, sonraki 3 haftasında ise yeni transfer Uğurcan Çakır süre aldı.

Süper Lig'de tüm maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar, Günay'ın kalede olduğu ilk 4 müsabakada kalesinde sadece 1 gol gördü. Uğurcan da kaleyi koruduğu 3 müsabakada 1 gol yedi.

Sezonun ilk 4 karşılaşmasında Trabzonspor'un kalesinde görev yapan Uğurcan, bu periyotta da 1 kez topu filelerinden çıkardı.

Mert, Beşiktaş'ta kaleyi hiç kaptırmadı

Milli kalecilerden Mert Günok, Beşiktaş'ın bu sezonki 6 Süper Lig maçında da kaleyi koruyan isim oldu.

Tecrübeli file bekçisi, ligde bu sezon görev yaptığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Sadece 1 müsabakada kalesini gole kapatabilen Mert Günok, diğer 5 karşılaşmada 6 gol yedi.

Uğurcan, Beşiktaş'a karşı 15 maçta görev yaptı

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan, kariyerinde Beşiktaş'a karşı 15 maçta mücadele etti.

Sarı-kırmızılı formayla ilk derbisine çıkmaya hazırlanan tecrübeli file bekçisi, Trabzonspor forması giydiği dönemde Beşiktaş'a karşı 14'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 15 karşılaşmaya çıktı.

Uğurcan, lig maçlarında 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. İki karşılaşmada kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, rakibinin 19 golüne engel olamadı. Milli file bekçisi, Türkiye Kupası'ndaki tek maçtan üzgün ayrılırken 3 gol yedi.

Mert, Galatasaray'a karşı 16 kez oynadı

Mert Günok ise, kariyerinde Galatasaray'a karşı 16 müsabakaya çıktı.

Fenerbahçe, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen deneyimli kaleci, sarı-kırmızılılara karşı Süper Lig'de 12, TFF Süper Kupa'da ise 4 kez kaleyi korudu. Lig maçlarında 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile 7 yenilgi yaşayan Mert, Süper Kupa'daki 4 karşılaşmanın 3'ünden üzgün, 1'inden ise mutlu ayrıldı.

Mert, söz konusu lig müsabakalarında 18 gol yerken 2 maçta kalesini gole kapatabildi. 36 yaşındaki file bekçisi, Süper Kupa'daki 4 mücadelede ise 5 gol yedi.

Tecrübeli kaleci, Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a karşı yaptığı derbilerde 3 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Mert, geçen sezonki Turkcell Süper Kupa maçı hariç tüm derbilerde gol yerken, topu 7 kez ağlarından çıkardı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

Alıkonulan Türklere ne olacak? İsrail açıklamasında olay Hamas detayı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kiralık katil itirafı: Suikast tehdidiyle sarsıldım

Şok İtiraf: Beni öldürmek için kiralık katil tutuldu
7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak iddiası

7 başkan daha AK Parti'ye katılıyor! Rozetleri bugün takılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.