Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde Kalecilerin Rolü Öne Çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galaatsaray-Beşiktaş derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak.

Sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde RAMS Park'ta oynanacak derbide Galatasaray'ın kalesinde Uğurcan Çakır, Beşiktaş'ın kalesinde ise Mert Günok görev yapacak.

Ligde 7'de 7 yaparak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, kalesinde sadece 2 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, İzmirli renktaşı Göztepe ile ligin en az gol yiyen 2 takımından biri konumunda.

Ligde 1 maçı eksik siyah-beyazlılar ise kalesindeki 8 gole engel olamadı. Beşiktaş, puan durumunun ilk 5 sırasındaki takımlar arasında en fazla gol yiyen takım olarak dikkati çekiyor.

Galatasaray kalesi Uğurcan'a yakın

Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı kalede Uğurcan Çakır tercihini değiştirmesi beklenmiyor.

Galatasaray'ın bu sezon yaptığı 7 Süper Lig maçında kalede 2 farklı file bekçisi görev yaptı. 14 yıl sonra ilk kez bir sezona Fernando Muslera'sız başlayan Galatasaray'da ligin ilk 4 haftasında Günay Güvenç, sonraki 3 haftasında ise yeni transfer Uğurcan Çakır süre aldı.

Süper Lig'de tüm maçlarını kazanan sarı-kırmızılılar, Günay'ın kalede olduğu ilk 4 müsabakada kalesinde sadece 1 gol gördü. Uğurcan da kaleyi koruduğu 3 müsabakada 1 gol yedi.

Sezonun ilk 4 karşılaşmasında Trabzonspor'un kalesinde görev yapan Uğurcan, bu periyotta da 1 kez topu filelerinden çıkardı.

Mert, Beşiktaş'ta kaleyi hiç kaptırmadı

Milli kalecilerden Mert Günok, Beşiktaş'ın bu sezonki 6 Süper Lig maçında da kaleyi koruyan isim oldu.

Tecrübeli file bekçisi, ligde bu sezon görev yaptığı 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Sadece 1 müsabakada kalesini gole kapatabilen Mert Günok, diğer 5 karşılaşmada 6 gol yedi.

Uğurcan, Beşiktaş'a karşı 15 maçta görev yaptı

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan, kariyerinde Beşiktaş'a karşı 15 maçta mücadele etti.

Sarı-kırmızılı formayla ilk derbisine çıkmaya hazırlanan tecrübeli file bekçisi, Trabzonspor forması giydiği dönemde Beşiktaş'a karşı 14'ü Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 15 karşılaşmaya çıktı.

Uğurcan, lig maçlarında 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. İki karşılaşmada kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, rakibinin 19 golüne engel olamadı. Milli file bekçisi, Türkiye Kupası'ndaki tek maçtan üzgün ayrılırken 3 gol yedi.

Mert, Galatasaray'a karşı 16 kez oynadı

Mert Günok ise, kariyerinde Galatasaray'a karşı 16 müsabakaya çıktı.

Fenerbahçe, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen deneyimli kaleci, sarı-kırmızılılara karşı Süper Lig'de 12, TFF Süper Kupa'da ise 4 kez kaleyi korudu. Lig maçlarında 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile 7 yenilgi yaşayan Mert, Süper Kupa'daki 4 karşılaşmanın 3'ünden üzgün, 1'inden ise mutlu ayrıldı.

Mert, söz konusu lig müsabakalarında 18 gol yerken 2 maçta kalesini gole kapatabildi. 36 yaşındaki file bekçisi, Süper Kupa'daki 4 mücadelede ise 5 gol yedi.

Tecrübeli kaleci, Beşiktaş formasıyla Galatasaray'a karşı yaptığı derbilerde 3 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Mert, geçen sezonki Turkcell Süper Kupa maçı hariç tüm derbilerde gol yerken, topu 7 kez ağlarından çıkardı.