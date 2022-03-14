Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu! Kadrolar sürprizlerle dolu

Tüm Türkiye Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyle kilitlendi. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası Galatasaray ile Beşiktaş'ın oynayacağı derbiyle kapanacak.

ASLAN YORGUN

Perşembe günü Barcelona ile Avrupa maçına çıkan Aslan, kar yağışı sebebiyle İstanbul'a gelememişti. Galatasaray pazar günü İstanbul'a ulaşabilmişti.

ERTELEME KAVGASI

Galatasaray'ın "Maç ertelensin" başvurusuna Beşiktaş sert şekilde karşı çıktı. Ezeli rakiplerden gelen peş peşe sert açıklamalar ortamı gerdi.

KIYIM SONRASI İLK

MHK'nin 13 hakemin ipini çekmesinin ardından Süper Lig'de ilk kez derbi oynanacak. Bu karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcıları Serkan Ok ile Candaş Elbil. Dördüncü hakem Mustafa Kürşad Filiz. VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturacak.

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Atiba, Can Bozdoğan, Ghezzal, Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın

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