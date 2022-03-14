Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu! Kadrolar sürprizlerle dolu
- Güncelleme:
Spor Toto Süper Lig'in 29 haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Nef Stadı'ndaki derbide düdük hakem Atilla Karaoğlan'da. Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed. Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Umut, Atiba, Can, Ghezzal, Teixeira, Kenan, Güven.
Tüm Türkiye Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyle kilitlendi. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası Galatasaray ile Beşiktaş'ın oynayacağı derbiyle kapanacak.
Perşembe günü Barcelona ile Avrupa maçına çıkan Aslan, kar yağışı sebebiyle İstanbul'a gelememişti. Galatasaray pazar günü İstanbul'a ulaşabilmişti.
Galatasaray'ın "Maç ertelensin" başvurusuna Beşiktaş sert şekilde karşı çıktı. Ezeli rakiplerden gelen peş peşe sert açıklamalar ortamı gerdi.
MHK'nin 13 hakemin ipini çekmesinin ardından Süper Lig'de ilk kez derbi oynanacak. Bu karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcıları Serkan Ok ile Candaş Elbil. Dördüncü hakem Mustafa Kürşad Filiz. VAR koltuğunda ise Yaşar Kemal Uğurlu oturacak.
Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mostafa Mohamed
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, Atiba, Can Bozdoğan, Ghezzal, Teixeira, Kenan Karaman, Güven Yalçın
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022